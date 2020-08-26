«التشييد والبناء»: مشروعات الإسكان أعادت 3 آلاف شركة لسوق العمل
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:47 ص
علا العلافطباعة
أكد هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المشروع الإسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر ومشروع الإسكان الفاخر، مشروعات تطوير العشوائيات والبنية التحتية التى طرحتها الدولة، اعادت 3 ألاف شركة مقاولات للقطاع مرة أخري بعدما خرجت عقب ثورة يناير 2011 ولم تستطع العودة سوى فى 2014 لطرح مشروعات جديدة.
قال «يسري » في تصريحات لـ " الدستور " أن الاتحاد لدية 35 إلف شركة يعمل منها 22 الف وهو عدد غير مسبوق، مشيرًا إلي أن شركات المقاولات أنعشت سوق العقارات نظرا لاستمرارية هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
قال «يسري » في تصريحات لـ " الدستور " أن الاتحاد لدية 35 إلف شركة يعمل منها 22 الف وهو عدد غير مسبوق، مشيرًا إلي أن شركات المقاولات أنعشت سوق العقارات نظرا لاستمرارية هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.