رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل القافلة التموينية رقم 192 لشمال سيناء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:46 ص
القافلة التموينية
القافلة التموينية
صلاح عامر
طباعة
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية رقم 192 إلى محافظة شمال سيناء من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المحملة بأطنان من السلع التموينية لتوفير كافة الاحتياجات لمنظومة التموين الجديدة لتعزيز الأرصدة الاحتياطية لتكفي الاحتياجات مابين شهرين إلى 3 أشهر ونصف.

وأكد المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية دفعت بالقافلة التموينية رقم 192 محملة بسلع السكر بكميات تصل نحو 72 طنا و87.5 طن من الأرز التمويني و80 طنا من الزيت الخليط لصالح منظومة التموين الجديدة.

وأعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إن الشركة العامة لتجارة الجملة قامت بتوفير أرصدة الاحتياطية للسكر بكميات تصل نحو 1974 طنا لتكفي 3 أشهر مقبلة وتوفير احتياطي استراتيجي من الزيت يكفي 3 أشهر ونصف وتوفير رصيد احتياطي من الأرز التمويني يكفي شهرين، وباقي السلع لمنظومة التموين مثل المكرونة والدقيق والألبان والجبن لتكفي لمدة شهر واصفا إياها بأنها كافة الأرصدة الاحتياطية آمنة ومستقرة .

موضوعات متعلقة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 35

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

كيف تدمر العدوى المرضية منظومة المناعة؟

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

27 عامًا على رحيل «الملهم» عبداللطيف عقل

يا فكيك.. مفردات الهروب فى الحارة المصرية

صناع «سينما مصر» يكرمون مدحت العدل بدار الأوبرا

مصاب فى حريق مسرح بنى سويف يناشد الرئيس التدخل ليعيش حياة كريمة