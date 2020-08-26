تفاصيل القافلة التموينية رقم 192 لشمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية رقم 192 إلى محافظة شمال سيناء من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المحملة بأطنان من السلع التموينية لتوفير كافة الاحتياجات لمنظومة التموين الجديدة لتعزيز الأرصدة الاحتياطية لتكفي الاحتياجات مابين شهرين إلى 3 أشهر ونصف.وأكد المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية دفعت بالقافلة التموينية رقم 192 محملة بسلع السكر بكميات تصل نحو 72 طنا و87.5 طن من الأرز التمويني و80 طنا من الزيت الخليط لصالح منظومة التموين الجديدة.وأعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إن الشركة العامة لتجارة الجملة قامت بتوفير أرصدة الاحتياطية للسكر بكميات تصل نحو 1974 طنا لتكفي 3 أشهر مقبلة وتوفير احتياطي استراتيجي من الزيت يكفي 3 أشهر ونصف وتوفير رصيد احتياطي من الأرز التمويني يكفي شهرين، وباقي السلع لمنظومة التموين مثل المكرونة والدقيق والألبان والجبن لتكفي لمدة شهر واصفا إياها بأنها كافة الأرصدة الاحتياطية آمنة ومستقرة .