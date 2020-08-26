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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجازاة أستاذ بجامعة بنها لرفضه عرض مؤلف دراسي على القسم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:45 ص
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد
كتب صلاح حسنى
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أكدت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "ن. ع" أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، بعقوبة اللوم، لرفضه عرض المؤلف الدراسي الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية، وقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها وبيعها للطلاب.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن الواقعة ترجع إلى 2011، وتم توقيع عقوبة اللوم على الأستاذ الجامعي بناء على ما ورد خلال تحقيقات الجامعة في الواقعة، وقام المشكو في حقه بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا، ولكن المحكمة رفضت وأيدت المحكمة في حكمها الصادر اليوم قرار مجلس تأديب الجامعة بتوقيع عليه عقوبة اللوم.

وأوضح البيان، أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة من أهمها أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمسائلة، وأن مثل هذه الأفعال فردية ولا تمثل من قريب أو بعيد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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