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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة شقيقتين في تصادم «توكتوك» وسيارة بالغربية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:45 ص
تصادم توكتوك
تصادم توكتوك
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أصيبت شقيقتان، اليوم الأربعاء، بإصابات بالغة وذلك إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و"توكتوك" بالطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم، وإصابة "آية" 21 سنة، وشقيقتها "فرح" 17 سنة، مقيمتين بقرية دمشيت التابعة لمركز طنطا أثناء استقلالهما "توكتوك" يقوده طفلان.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بطنطا في حالة خطرة وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض على النيابة لاستكمال باقي الإجراءات.

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