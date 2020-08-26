مرصد الأزهر: المتطرفون استغلوا فترة كورونا في السيطرة على عقول الشباب

قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن فترة انتشار فيروس كورونا كانت فرصة للجماعات الإرهابية للتوغل في وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الفراغ الذي كان يحيط بالعالم كله لتوقف الكثير من الأعمال والوظائف وقضاء وقت كبير على موقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة السيطرة على عقول الشباب ونشر الشائعات.وأضاف البدري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرصد تزامنًا مع بداية الأزمة قام بعمل حملات توعوية لرصد كل الشائعات وإحباط محاولات تلك الجماعات، وأهم حملتين كانت "خذوا حذركم" والتي تم إطلاقها بـ12 لغة مختلفة، موضحًا سهولة التواصل مع المرصد من خلال صفحته الرسمية.وأشار إلى أن المرصد دائمًا يؤكد أن الإنسانية رباط وصلة بين جميع البشر، باختلاف ديانتهم وجنسياتهم وألوانهم ولغاتهم، وغيرها من الاختلافات، لأن نتحلى بالرحمة والتضامن رغم الاختلاف.