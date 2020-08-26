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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطار القاهرة يستقبل 60 رحلة تنقل 7 آلاف راكب اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:46 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها  6 آلاف راكب.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 13 ألف راكب على متن 122 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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