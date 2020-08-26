لبنان يقرر رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، عن رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الغارات الإسرائيلية على لبنان.وأضاف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أنه سيتم تمديد التعبئة العامة لمواجهة كورونا حتى نهاية العام الجاري، نقلًا عن فضائية "سكاي نيوز".وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني، في بيان له مساء الثلاثاء الماضي: إن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، في تمام الساعة 3:55، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب اللبناني، ثم غادرت الأجواء الساعة 10:45 من فوق بلدة يارون.