ضبط مسئول مخزن سلع غذائية مجهولة المصدر بالجمالية

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بمنطقة الجمالية.وتبين أن صاحب المخزن يعيد تعبئة السلع مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.عثر على طن سكر، و600 لتر خل، و500 كيلو جرام أرز، و250 كيلو جرام زيت طعام، و200 كيلو جرام مكرونة، و90 كيلو جرام ملح طعام، و600 زجاجة فارغة معدة للتعبئة مجهولة المصدر.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.