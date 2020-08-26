خبيرة تجميل توضح الفرق بين المرطب والسيروم للعناية بالبشرة

المرطب

السيروم

السيروم مع المرطب:

المرطب والسيروم، منتجان يقومان بترطيب البشرة ومنحها العناية والصحة وتبقيها بصحة أفضل، ويعدا من أهم المنتجات التي ينصح بها الخبراء، كما أنها تستهدف قضايا محددة للعناية بالبشرة وتمكن البشرة من شفاء نفسها بشكل جيد، ولكن يحتار البعض في اللجوء لمنتج دون الآخر، وهذا ما نقدمه لكم.الفرق بين المرطب والسيروم اللذان يقومان بنفس الدور، بحسب ما أوضحت خبيرة التجميل سيرا خالد لـ"الدستور":يعمل المرطب بمحافظة البشرة على الترطيب والحماية من الجفاف لاحتوائه على عوامل ترطيب وفوائد كثيرة، ويعتبر الأكثر سمكا من السيروم، ويحتوي على مكونات أثقل ما يؤدي لغلق الجلد والمحافظة على الرطوبة.يختلف السيروم عن المرطب في كونه خفيف على البشرة، ومن المعروف أن السيروم يتغلغل بعمق في الجلد ويساعد في مكافحة الضرر الذي تسببه الجذور الحرة في الهواء، كما أنه يصنع بشكل محدد لمعالجة بعض الأمور، كالشيخوخة والتجاعيد، حب الشباب وتصبغات الجلد، وما إلى ذلك من خلال توفير العناصر الغذائية المناسبة لمكافحة هذه المشكلة.ويعمل السيروم على إصلاح الجلد وتحسين البشرة بشكل عام وليس الترطيب فقط، حيث إنه يمنحها قوة ونعومة وإشراقًا مع محاربة التجاعيد أيضًا، لذلك يعتبر السيروم أفضل.يمكن وضع المرطب بعد السيروم للحفاظ على ترطيبها بشكل فعال وإمكانية علاجها أيضا، كما يمكن تعزيز فوائد المرطب والسيروم بوضعهم في المبرد لمدة ١٠ دقائق قبل وضعهم على البشرة، وذلك برودة المستحضر أو الكريم تدفع الدم السطحي وزيادة تغلغل السيروم، مما يجعله أكثر فائدة.