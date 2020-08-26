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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

27 عامًا على رحيل «الملهم» عبداللطيف عقل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:58 ص
الفيلسوف الفلسطيني
الفيلسوف الفلسطيني عبداللطيف عقل
وكالات
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تصادف، اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة والعشرين لرحيل الشاعر والفيلسوف الفلسطيني عبداللطيف عقل، أحد رواد الإلهام للثقافة الفلسطينية وأحد أبرز أعمدتها.

رحل عقل في السادس والعشرين من أغسطس عام 1993، بعد أن أثرى المكتبة الفلسطينية بدواوينه الشعرية ونصوصه المسرحية الهادفة.

كان الشاعر عبداللطيف عقل يكتب من وحي شعوره الإنساني بالطبيعة الريفية الفلسطينية، التي وصفها في أغلب دواوينه الشعرية، فكانت كلماته من الأرض وللوطن.

ولد الشاعر عبداللطيف عقل في بلدة دير إستيا شمال مدينة سلفيت عام ١٩٤٢، ودرس في جامعة دمشق، ومن ثم سافر إلى الولايات المتحدة، ونال درجة الدكتوراه من جامعة هيوستن في الطب النفسي، عمل أستاذًا في عدة جامعات فلسطينية، له عشرة دواوين شعرية وستة نصوص مسرحية من أهمها: "البلاد طلبت أهلها"، "العرس"، "المفتاح"، وصدرت مجموعة من مقالاته في كتابين: "سر العصفور الأزرق.. كالدم"، و"السلام عليكم"، كما أصدر كتابين في الحقل الأكاديمي: "علم النفس الاجتماعي"، و"الإهدار التربوي".

ومن مجموعاته الشعرية: "شواطئ القمر"، و"أغاني القمة والقاع"، و"هي أو الموت"، و"قصائد عن حب لا يعرف الرحمة"، وغيرها الكثير.

أسس عقل مركز السراج للثقافة والفنون والمسرح، وحصل على عدد من الجوائز في علم النفس الاجتماعي والمسرحية.

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