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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آخر التطورات الصحية للممثل أنطونيو بانديراس بعد الإصابة بكورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:31 ص
أنطونيو بانديراس
أنطونيو بانديراس
وكالات
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أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس، عن شفائه من مرض كوفيد-19 بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.

وكتب بانديراس في تغريدة: "بعد 21 يومًا من الحجر المنضبط يمكنني القول إنني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19. لقد شفيت".

كما أضاف نجم "ديسبيرادو" و"ذي ماسك أوف زورو": "أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير، وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن".

وكان بانديراس قد أعلن في العاشر من أغسطس في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه "في وضع جيد نسبيًا" ويشعر فقط "ببعض التعب".

يذكر أن الممثل الإسباني كان فاز بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة وقد رشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم "دولوريس إي غلوريا"، وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار لكنه لم يفز بها. في المقابل نال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان في 2019.

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