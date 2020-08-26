اليابان تتبرع بمليون ين لسيشيل لشراء معدات طبية لكورونا

قال ماكوتو توميناجا السفير الياباني لدى سيشل إن بلاده تبرعت بمليون ين ياباني لسيشيل لشراء معدات طبية لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيدـ 19).وأوضح ماكوتو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم، أنه "في حين أن الوباء مازال منتشرا في جميع أنحاء العالم، فإن سيشيل محظوظة لأنها لم تسجل أي وفيات"، مضيفا أن من الضروري "اتخاذ تدابير جماعية لمواجهة هذا الوضع من أجل تجنب الأضرار الاقتصادية الهائلة والتداعيات الاجتماعية" لهذا الوباء.من جهتها، قالت ماري بيير لويد وزيرة الدولة للصحة في سيشل، إن هذه المنحة خطوة مهمة في إطار التعاون والعلاقات الثنائية بين اليابان وسيشيل، مضيفة أنه "بينما نفتح حدودنا لبقية العالم، فإننا نحتاج إلى الاستعداد، وهذه المنحة تساعدنا على القيام بذلك".يشار إلى أن اليابان قدمت في أكتوبر الماضي مساعدة مالية لسيشيل بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لتمويل مشاريع لتحسين السلامة البحرية.