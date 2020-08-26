محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من لجان الثانوية لمتابعة أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني، رافقه خلالها اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.واطمأن المحافظ على طلاب مدارس بيلا بلجنة الشهيد مصطفى سمير بدوي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وتابع تسليم الطلاب والطلاب الواقيات الشخصية، موجهًا بتوفير الهدوء للطلاب، والتباعد الاجتماعي.أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن كل جهود الدولة موجهة لتوفير جو آمن للطلاب، مشيرًا إلى أن 4 وزارات تشارك في المجهود المبذول، ممثلة في 4 مديريات، هي التعليم، والصحة من أجل اتخاذ الإجراءات الصحة، والحكم المحلي للتعقيم الداخلي والخارجي وانتظام اللجنة، ومديرية الأمن كحرم آمن على كل مدرسة، مؤكدًا أن التأمين أكثر من جيد، مشيرًا إلى أن هدف الدولة توفير جو آمن وصحي للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء.