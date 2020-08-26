أسماء الفائزين في مسابقة الخط العربي بمكتبة الإسكندرية

أعلن مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في المسابقة الصيفية الأولى للخط العربي التي أجريت "أونلاين" بعد منافسة شديدة بين أكثر من 60 متسابقًا، فازت مجموعة مميزة من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بالإسكندرية.تأتي هذه المسابقة في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية؛ لرفع الاهتمام بالخط العربي، وجاءت المسابقة تحت عنوان "اللوحة الجامعة في الخط العربي" وذلك تحت رعاية واهتمام الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية.واحتلت إدارة شرق التعليمية وإدارة المنتزه التعليمية مركزًا متقدمًا في المسابقة، وكانت المشاركة من جانب الفتيات أكبر نسبيًا من جانب البنين، أما عن أسماء الفائزين فجاءت كالآتي:وفاز الطالب معاذ عصام الدين عبد الستار (مدرسة رولان) بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الأول، وفاز الطالب كريم هاني مصطفى (مدرسة المدينة المنورة)، بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الثاني، وفاز الطالب زين الدين هشام محمد فوزي (مدرسة الرمل الاعدادية) بإدارة شرق التعليمية بالمركز الثالث.جدير بالذكر أن عملية التحكيم تمت على أيدي مجموعة من خبراء الخط العربي بالمحافظة على رأسهم محمد يوسف المغربي خبير الخط العربي، والمدير الفني لمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، والدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.