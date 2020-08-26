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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«آثار الشرق بمنظار الغرب».. محاضرة في مكتبة الإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:13 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم قطاع المكتبات محاضرة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان «آثار الشرق في عيون الرحّالة الأوروبيين»، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الاربعاء الموافق ٢٦ أغسطس، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال صفحة «مكتبة الإسكندرية- خدمات المعلومات».

وتدور المحاضرة حول منطقة الشرق القديم، موقعها، طبيعتها، أهميتها في حضارة العالم القديم، وكيف استحوذ الشرق بنصيب كبير في كتابات الرحّالة الأوربيون؛ لما له من موقع جغرافي متميز، ومكانة دينية خاصة منذ فجر التاريخ.

وسوف تلقى المحاضرة الضوء على عدم إغفال الرحّالة في كتابتهم الحديث عن العديد من الآثار المصرية، وعن بعض الجوانب الأثرية الممثلة في المزارات الدينية التي شاهدوها والعديد من المشاهدات الأثرية الأخرى التي شاهدها هؤلاء الأوروبيين في الشرق في العصور الوسطى.

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