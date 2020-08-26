وزيرة البيئة تثمن دور «الوطنية للشباب» في إنشاء قاعدة كفاءات شبابية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP"، والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية.وأشادت وزيرة البيئة، خلال تلك المقابلات، بالدور الكبير الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية في تأهيل وبناء قدرات الشباب لإعداد كوادر قيادية شابة واعدة تمتلك الخبرات والآليات الحديثة التي تمكنها من رسم السياسات واتخاذ القرار.وأعربت فؤاد عن سعادتها بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في الاختبارات التي تنفذها الأكاديمية والتي تتميز دائما بالإعداد والتنظيم الجيد من أجل اختيار أفضل الكوادر، مشيرة إلى استمرار تعاون وزارة البيئة مع الأكاديمية من أجل دمج المفاهيم البيئية والمنهج الخاص بالتعليم البيئي ضمن البرامج التدريبية نظرًا لتداخل البيئة في كافة مناحي الحياة.وأكدت وزيرة البيئة حرصها الدائم خلالها مشاركتها في مثل تلك البرامج على توضيح الأمور الخاصة بالبيئة للمشاركين وإطلاعهم على كافة المستجدات التي تطرأ على الساحة البيئية، مشيرة إلى مشاركتها السابقة في برنامج نواب المحافظين الذي أوضحت خلاله للمشاركين المفهوم الحديث للبيئة الذي يرتبط بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو المفهوم الذي تؤمن به دول العالم وخاصة الدول التي تخوض مرحلة التحول التنموي، مؤكدةً على ضرورة الخروج من المصطلح الشائع للبيئة الخاص بخفض نسب التلوث والعمل الدائم على السير في المسارين بشكل متوازن من أجل استدامة الموارد للأجيال القادمة.وأشارت ياسمين فؤاد إلى إهتمام وزارة البيئة الدائم بالشباب وارتكاز العديد من محاور عملها على الدور الشبابي الذي لا يمكن إغفاله أو العمل بدونه نظراّ للطاقات الكبيرة الكامنة في تلك الفئة المهمة والتي يؤدي الاهتمام بها واستغلال قدراتها إلى خلق جيل واعي ومستنير قادر على إحداث التغير الجذري في المجتمع.ويسعى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP) إلى تمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية، حيث يستهدف البرنامج العاملين بكافة مؤسسات الدولة في المرحلة العمرية من 30 حتى 45 عاما.