توفر 350 فرصة عمل براتب يصل لـ3500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 350 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن بالقاهرة، وبراتب يصل إلى 3500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 300 فرد أمن، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظيفة عن الإعدادية، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وذلك براتب 2650 جنيه.كما تطلب الشركة، 50 مشرف أمن، على أن يكون له خلفية عسكرية، وألا يزيد عمره عن 50 سنة، وذلك براتب 3500 جنيه.وتتميز تلك الوظائف، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، سكن للمغتربين، ومواصلات داخلية.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01098353081، أو 01100599502، أو 01000485501، والتواصل مع المدير المسئول محمد سلامة، أو التوجه لمقر الشركة في 4 شارع حسن معمار، متفرع من شارع محمود بسيوني، طلعت حرب، التحرير، القاهرة.