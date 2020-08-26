رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

يستورد من كوريا.. مصر تصنع أكبر برج لفصل «البنزول» لأول مرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:07 ص
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
سيد ابراهيم
طباعة
حصلت شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على تصنيع وتوريد وتركيب برج "Recovery column 700 C4"، بطول 30 متر لصالح شركة "إيلاب"، في مرة أولى لتصنيع مثل هذه الأبراج في مصر، بعد أن كان من المقرر استيرادها من كوريا.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتعظيم قيمة المكون المحلي والتعاون مع الشركات الشقيقة والحد من عملية الاستيراد والاستفادة بالخبرات المصرية فى عمليات التصنيع، واستمرارًا لجهود الشركة المتواصلة للتطوير والنهوض بما تقدمه من خدمات في جميع المجالات، المشروعات والتصنيع والصيانة تحت قيادة الدكتور المهندس نائل درويش، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الأبراج لأول مرة يصنع محليًا داخل ورش بترومنت، بديلًا للبرج السابق والمستورد من الخارج، والذي يهدف إلى استرجاع المذيب المستخدم في فصل المنتج (البنزول).

كما حصلت شركة "بترومنت" من شركة "إيلاب" على مشروع تصنيع وتوريد وتركيب أوعية فصل الكلوريدات بمشتملاتها، حيث يتم حاليًا تصنيعها داخل ورش الشركة وحصولها على اعتماد "U-Stamp" من خلال ورش بترومنت المعتمده من الـ"ASME"، على أن يتم تركيب وعاء بشركة "أنربك"، لفصل الكلوريد من الـ"Reformate" الخفيفة، وتركيب الوعاء الآخر في شركة إيلاب لفصل الكلوريد من الهيدروجين.

برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول
برج لفصل البنزول

موضوعات متعلقة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى والجونة بالدورى

تأهيل كيت ميدلتون لتصبح ملكة المستقبل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

مصاب فى حريق مسرح بنى سويف يناشد الرئيس التدخل ليعيش حياة كريمة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

حسن حماد: لا جدوى من مسكنات «اتحاد الكتاب»

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة