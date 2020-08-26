يستورد من كوريا.. مصر تصنع أكبر برج لفصل «البنزول» لأول مرة

حصلت شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على تصنيع وتوريد وتركيب برج "Recovery column 700 C4"، بطول 30 متر لصالح شركة "إيلاب"، في مرة أولى لتصنيع مثل هذه الأبراج في مصر، بعد أن كان من المقرر استيرادها من كوريا.يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتعظيم قيمة المكون المحلي والتعاون مع الشركات الشقيقة والحد من عملية الاستيراد والاستفادة بالخبرات المصرية فى عمليات التصنيع، واستمرارًا لجهود الشركة المتواصلة للتطوير والنهوض بما تقدمه من خدمات في جميع المجالات، المشروعات والتصنيع والصيانة تحت قيادة الدكتور المهندس نائل درويش، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.الجدير بالذكر أن هذا النوع من الأبراج لأول مرة يصنع محليًا داخل ورش بترومنت، بديلًا للبرج السابق والمستورد من الخارج، والذي يهدف إلى استرجاع المذيب المستخدم في فصل المنتج (البنزول).كما حصلت شركة "بترومنت" من شركة "إيلاب" على مشروع تصنيع وتوريد وتركيب أوعية فصل الكلوريدات بمشتملاتها، حيث يتم حاليًا تصنيعها داخل ورش الشركة وحصولها على اعتماد "U-Stamp" من خلال ورش بترومنت المعتمده من الـ"ASME"، على أن يتم تركيب وعاء بشركة "أنربك"، لفصل الكلوريد من الـ"Reformate" الخفيفة، وتركيب الوعاء الآخر في شركة إيلاب لفصل الكلوريد من الهيدروجين.