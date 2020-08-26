ضبط 11 عاطل بـ 12 كيلو بانجو وحشيش في أسوان

تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 11 عاطل خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض ضبط 11 متهمين وبحوزتهم: 7 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 11 كيلو جراما، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 1 كيلو جرام، و60 قرص مخدر.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.