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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كورونا لم ينتهِ.. «المصل واللقاح» يحذر من حدوث موجة ارتدادية للفيروس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:05 ص
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تسير بمنحنى جيد من إصابات كورونا خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنها وصلت لذروة الإصابات ثم حدث انحسار.

وأضاف الحداد خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن المواطنين التزموا بها.

وأوضح أن المواطنين كانوا حريصين على ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي حتى الوصول للذروة، ولكن هناك بعضهم الذين اعتقدوا بهذا الانكسار في معدل الإصابات أنه انتهى، وبالتالى حدث تهاون من بعضهم، حيث إن سبب التهاون هو الملل من الجلوس في المنزل لفترات طويلة وارتداء الكمامات دائمًا.

وأكد أن فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، لافتًا إلى أنه يحدث بعض الموجات الارتدادية مرة آخرى والتي تظهر بعد الإصابات وتكون حدتها ونسبتها أقل، ولكن هناك تخوف من حدوث موجة ارتدادية آخرى بسبب تكاسل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

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