بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بالدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

بدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة، منذ قليل، شعبتي الرياضيات والعلوم امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ.كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.