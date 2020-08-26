320 ألف جنيه.. إيرادات فيلم «تؤام روحي» أمس الثلاثاء

حقق الفيلم السينمائي الجديد "تؤام روحي"، بطولة كل من الفنان حسن الرداد والفنانة عائشة بن أحمد والفنانة أمينة خليل إيرادات 320،45 ألف جنيه، وذلك أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائية، لتكون إجمالي إيرادات العمل منذ عرضه منذ عرضه من عشرة أيام هي 2،821،234."توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، وهو العمل الذي أشاد به عدد كبير من النقاد بعد إقامة عرض خاص له منذ أيام، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتشارك في بطولته الفنانة رجاء الجداوي، وهو أخر ظهور لها في السينما المصرية.