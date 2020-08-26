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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4676 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:50 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16683 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي المصابين 970865 مصابا.

وقال المركز الروسي لمحكافحة تفشي الوباء إن 6403 غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصا.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

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