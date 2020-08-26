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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسهم أوروبا ترتفع مع تفوق آمال التحفيز على مخاوف كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:48 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء القارة.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا من بينها مد أجل نظام للعمل أقصر وقتًا وتجميد قوانين للإفلاس.

وقال وزير المالية أولاف شولتز إن التدابير الإضافية ستكلف ألمانيا عشرة مليارات دولار.

ووقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر أيلول.

واستقرت الأسهم المدرجة في باريس.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددًا بكوفيد-19، مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.

وقفز سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي 14.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الأول تفوق التوقعات.

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