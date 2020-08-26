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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: تقنين أوضاع مخالفات البناء وفر 1.8 مليار جنيه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:49 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة أنشأت وفعلت مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة، بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة.

وأوضحت الوزيرة، أن المركز الرئيسي قام بإصدار 9 تقارير دورية لكل محافظات الجمهورية كل 3 أشهر، خلال الفترة من يونيو 2018 حتى أبريل 2020 ليصل إجمالي المتغيرات الموجودة 326 ألف متغير مكاني، مضيفة أن ذلك ساعد الدولة في تقنين أوضاع العديد من المخالفات التي ساهمت في توفير حوالي 1.8 مليار جنيه.

كما لفتت السعيد إلي قيام الوزارة بإنشاء وتفعيل مراكز متغيرات مكانية تابعة للمركز الرئيس بمحافظتي المنيا والقليوبية لكي تصبح نموذجًا يُتبع في كل محافظات مصر، موضحة أن المراكز التابعة تقوم بدورها باستقبال التقارير وإعداد الردود على قانونية المتغيرات بعد التأكد من المتغير ميدانيًا وإرفاق الأوراق الثبوتية.

وأكدت السعيد أن إتاحة منظومة التصوير الفضائي تأتي قي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

ومن جانبه، تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخطاب شكر إلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في رفع الكفاءة الفنية لمركز المتغيرات ورفع الكفاءة الفنية للأعمال التي تتم بديوان عام المحافظة من خلال إتاحة التصوير الفضائي والتي وضعت المنيا كنموذج أول يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات صور الأقمار الصناعية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أتاحت منظومة التصوير الفضائي بمحافظة المنيا كنموذج أول باستخدام الأقمار الصناعية والتكنولوجيا المتطورة في متابعة تراخيص البناء والمخالفات، لمتابعة الأعمال بمزيد من الدقة، كما قامت الوزارة بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية في تطوير مركز المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وربطه بالمركز الرئيسي.

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