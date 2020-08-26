تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا فى شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن تدريب عسكري مشترك بين اليونان وفرنسا وايطاليا وقبرص سيجري من الأربعاء حتى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط.وأثار العثور على حقول كبرى من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترًا شديدًا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.