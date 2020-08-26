حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 26 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: حيويتك لا تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تتسلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة.عاطفيًا: يوم رومنسي بامتياز يبشر بازدهار على الصعيد العاطفي أو العائلي، وتتاح لك فرصة جديدة، وتنسجم مع الشريك إلى أقصى درجة.صحيًا: القلق الذي يحرمك النوم سببه ضغوط العمل الكبيرة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.