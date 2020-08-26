وفاة الإعلامية عفاف عبدالرازق

توفيت منذ قليل، الإعلامية القديرة عفاف عبدالرازق، الشهيرة بتقديم برامج "مجلة التليفزيون"، و"الأرض بتتكلم عربى" و"بكره وبعده".ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عند مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر، والدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر امتداد محور المشير.