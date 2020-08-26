تأهيل كيت ميدلتون لتصبح ملكة المستقبل

ستقضي كيت ميدلتون العقود القليلة القادمة في تعلم كل ما تستطيع عن الحياة الملكية لإعداد نفسها لتصبح ملكة عندما يتولى الأمير وليام العرش.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" اختارت دوقة كامبريدج دورين عندما تزوجت من الأمير ويليام في عام 2011 - وقد أكملت بالفعل أحدهما.وعندما يصبح الأمير ويليام ملكًا بعد وفاة والده الأمير تشارلز، ستصبح كيت ملكة - مما يعني أن دورها سيكون في دعمه أثناء عمله كملك، كما يفعل الأمير فيليب للملكة إليزابيث الثانية.وكانت تتدرب كيت على هذا الدور منذ زواجها وانضمامها رسميًا إلى العائلة المالكة، وستواصل القيام بذلك حتى تتويج زوجها.وفقًا للخبيرة الملكية كاتي نيكول في حديثها عن كيت في مسلسل True Royalty: صنع ملكة المستقبل، أوضحت: "هناك دورين لملكة المستقبل. أحدهما هو إنتاج ورثة، وهو ما فعلته، والآخر هو تعلم كيف تصبح يومًا ما ملكة وهذا ما نراه كثيرًا".وتابعت: "نحن نرى ملكة في الانتظار، نشهد أن الدوقة تتولى المزيد من الواجبات، والمزيد من الارتباطات الملكية، والمزيد من الملف الشخصي العام أكثر من أي وقت مضى".وأضافت: "إنها تحظى بمزيد من الرعاية، وتحظى برعاية من الملكة ودوق إدنبرة".