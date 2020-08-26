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ترامب يحذر من «الاحتيال» فى الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب ترويج الديمقراطيين للتصويت عبر البريد.

وقال ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس": "من المستحيل على المراكز الانتخابية جدولة 80 مليون بطاقة اقتراع، غير مرغوب فيها، بشكل دقيق".

وأضاف: "الديمقراطيون يعلمون ذلك أكثر من أي شخص آخر. سيكون الاحتيال وسوء المعاملة إحراجًا لبلدنا. نأمل أن توقف المحاكم هذا الاحتيال!".

ومن المقرر أن يخوض الجمهوري ترامب غمار منافسة الانتخابات الرئاسية مع الديمقراطي جو بايدن في 3 نوفمبر القادم.

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