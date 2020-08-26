الخارجية الأمريكية تنشر أسماء 14 إيرانيًا ممنوعين من دخول أراضيها

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء الأربعة عشر إيرانيًا الذين قررت منعهم من دخول أراضيها بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القائمة تضمنت: حجة الله خضائي سوري، مدير سجن إيفين سيء السمعة بإيران، بسبب إشرافه على جرائم تعذيب للسجناء، كما شملت 13 شخصًا تورطوا في عملية اغتيال وحشية نفذت في سويسرا.