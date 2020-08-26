رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير إسرائيلى: نعارض بيع ولو برغى واحد من «إف-35» لأى دولة بالشرق الأوسط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:26 ص
تساحي هنجبي
تساحي هنجبي
وكالات
طباعة
صرح وزير شؤون مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي تساحي هنجبي بأن إسرائيل تعارض بيع "ولو برغي واحد" من الطائرات المتطورة لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات.

وقال هنجبي، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" ويعتبر من أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حديث للإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية: "نعارض بيع ولو برغي واحد من طائرة واحدة من مقاتلات (الشبح) لأي دولة في الشرق الأوسط، بغض النظر عما إذا كان السلام بيننا وبينها أم لا".

وتابع: "هذا هو موقفنا، وتم الإعلان عنه في وقت سابق وتوضيحه خلال الأسابيع الأخيرة".

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بتوريد طائرات "إف-35" المتقدمة للإمارات رغم المعارضة الإسرائيلية للصفقة، فإنها ستجد طريقة لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

وزير الشباب والرياضة الجزائرى: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

حسن حماد: لا جدوى من مسكنات «اتحاد الكتاب»

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة

نوران أبو طالب تحيى أمسية فنية بمهرجان الصيف.. الليلة