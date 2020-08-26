وزير إسرائيلى: نعارض بيع ولو برغى واحد من «إف-35» لأى دولة بالشرق الأوسط

صرح وزير شؤون مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي تساحي هنجبي بأن إسرائيل تعارض بيع "ولو برغي واحد" من الطائرات المتطورة لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات.وقال هنجبي، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" ويعتبر من أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حديث للإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية: "نعارض بيع ولو برغي واحد من طائرة واحدة من مقاتلات (الشبح) لأي دولة في الشرق الأوسط، بغض النظر عما إذا كان السلام بيننا وبينها أم لا".وتابع: "هذا هو موقفنا، وتم الإعلان عنه في وقت سابق وتوضيحه خلال الأسابيع الأخيرة".وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بتوريد طائرات "إف-35" المتقدمة للإمارات رغم المعارضة الإسرائيلية للصفقة، فإنها ستجد طريقة لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.