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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى والجونة بالدورى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:10 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي والجونة ويعاونه كل من: وائل شعبان "مساعد أول" وأحمد لطفي"مساعد ثان" ومحمد عبد الحافظ "حكم رابع" ومحمود البنا "حكم فيديو" وسعيد حمزة "مساعد حكم الفيديو".

فيما يحكم أحمد الغندور لقاء طلائع الجيش وسموحة ويعاونه كل من: شريف عبد الله "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" وعاطف حسين "حكم رابع" ومحمود دسوقي "حكم فيديو" ومحمود وفا "مساعد حكم الفيديو".

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة إف سي مصر والمصري ويعاونه كل من: عمر فتحي"مساعد أول" وإبراهيم السوداني "مساعد ثان" ومحمد حسان "حكم رابع" ومحمود ناصف "حكم فيديو" ومحمد التابعي "مساعد حكم الفيديو".

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