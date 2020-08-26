18 مليون مشاهدة لأغنية حسين الجسمى الجديدة «بالبنط العريض» (فيديو)

تخطت أغنية «بالبنط العريض» للنجم الأماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب».«بالبنط العريض» من غناء وألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وهي الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيته الرمضانية «سنة الحياة»، التي طرحت لصالح إحدى شركات.وتقول كلمات الأغنية: «حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما أنت في لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد».