رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنجلينا وبراد بيت.. كيف افترق الثنائى الأقوى فى ذاكرة عشاق هوليود؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:31 ص
أنجلينا وبراد بيت
أنجلينا وبراد بيت
منة سالم
طباعة
انتهت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي بطلب الطلاق، ليشاهد العالم بأسره خلافهم، حيث كان الطرفان يقفان خصومًا في المحاكم بعد قصة حب أسطورية تابع أحداثها الملايين.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور"، مع وجود الخلافات حول حضانة أطفالهم الستة التي تشكل جوهر قضاياهم، ظلت مشاعر حب 12 عامًا تطرق أبواب حياتهم.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، اليوم الأربعاء، وقع الثنائي في الحب من النظرة الأولى في فيلم Mr. & Mrs. Smith، وأعلن بعدها براد ترك جينيفر أنيستون وتبني ابن آنج مادوكس، وكانت علاقتهما الرومانسية سريعة وعاطفية.

وحسبما أفاد موقع Hollywood Life، نقلا عن تصريحات أحد أصدقاء براد بيت المقربين، قال إن علاقتهما لم تتوقف عند الانجذاب أو الحب ولكن هناك روابط روحية تجمعهما ليتحولوا إلى الثنائي الأقوى في ذاكرة العشاق في سماء هوليود.

وأضاف: "كان منهما مدمني الأدرينالين، طاروا بالطائرات وركبوا الدراجات النارية، وكانوا يختفون في الصحراء لقضاء ليلة غريبة تحت النجوم بدون أطفال".

و تابع: "المفاجأة كانت عندما تقدمت أنج أخيرًا بطلب الطلاق في سبتمبر 2016 بعد معركة غاضبة على متن الطائرة مع براد، والتي كان سببها الحقيقي أنهما تمكنا من البقاء معًا لفترة طويلة لم يتحمل كل منهما مزاجية الآخر".

موضوعات متعلقة

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

النيابة تأمر بإجراء تحليل DNA للزوج وطفلى مذبحة كفر الدوار

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى والجونة بالدورى

تأهيل كيت ميدلتون لتصبح ملكة المستقبل

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

حسن حماد: لا جدوى من مسكنات «اتحاد الكتاب»

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة

نوران أبو طالب تحيى أمسية فنية بمهرجان الصيف.. الليلة