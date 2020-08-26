أنجلينا وبراد بيت.. كيف افترق الثنائى الأقوى فى ذاكرة عشاق هوليود؟

انتهت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي بطلب الطلاق، ليشاهد العالم بأسره خلافهم، حيث كان الطرفان يقفان خصومًا في المحاكم بعد قصة حب أسطورية تابع أحداثها الملايين.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور"، مع وجود الخلافات حول حضانة أطفالهم الستة التي تشكل جوهر قضاياهم، ظلت مشاعر حب 12 عامًا تطرق أبواب حياتهم.وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، اليوم الأربعاء، وقع الثنائي في الحب من النظرة الأولى في فيلم Mr. & Mrs. Smith، وأعلن بعدها براد ترك جينيفر أنيستون وتبني ابن آنج مادوكس، وكانت علاقتهما الرومانسية سريعة وعاطفية.وحسبما أفاد موقع Hollywood Life، نقلا عن تصريحات أحد أصدقاء براد بيت المقربين، قال إن علاقتهما لم تتوقف عند الانجذاب أو الحب ولكن هناك روابط روحية تجمعهما ليتحولوا إلى الثنائي الأقوى في ذاكرة العشاق في سماء هوليود.وأضاف: "كان منهما مدمني الأدرينالين، طاروا بالطائرات وركبوا الدراجات النارية، وكانوا يختفون في الصحراء لقضاء ليلة غريبة تحت النجوم بدون أطفال".و تابع: "المفاجأة كانت عندما تقدمت أنج أخيرًا بطلب الطلاق في سبتمبر 2016 بعد معركة غاضبة على متن الطائرة مع براد، والتي كان سببها الحقيقي أنهما تمكنا من البقاء معًا لفترة طويلة لم يتحمل كل منهما مزاجية الآخر".