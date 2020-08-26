إصابة أول وزير فى حكومة باراجواى بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة في باراجواي، خوليو ماسولين، أن وزير الداخلية في حكومة البلاد، إوكليديس أسيفيدو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ماسوليني، في تصريح صحفي: "تم تأكيد إصابته بعدوى COVID-19، تقدر الحالة الصحية لأسيفيدو كمستقرة، ونحن على يقين بأنه سيتعافى".ونقل أسيفيدو، البالغ 70 عاما من عمره، إلى مستشفى شرطة العاصمة أسونسيون بعد تشخيص إصابته بمرض تنفسي، حيث خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.وأصبح وزير الداخلية بالتالي أول عضو في حكومة باراجواي تم تسجيل إصابته بعدوى فيروس كورونا.وحتى الثلاثاء سجلت في باراجواي، منذ 7 مارس الماضي، حينما تم رصد الحالة الأولى، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.