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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:56 ص
بقايا نيزك
بقايا نيزك
وكالات
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شهد مزاد نظمته دار "كريستيز" العالمية بيع قطعتين من نيزك سقط في غابة بمنطقة سيخوت ألين الجبلية بأقصى شرق روسيا عام 1947.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تم بيع إحدى القطعتين من النيزك المتكون من الحديد والنيكل وبوزن 8.1 كيلو مقابل 17.5 ألف دولار.

ويعتقد خبراء أن هذه القطعة كانت جزءا من الطبقة السطحية للنيزك الذي تفكك في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 6 كم لينقسم إلى قطع عدة توزعت على مساحة نحو 35 كم مربع، ويقدر وزن النيزك بحوالي 100 طن.

وبيعت القطعة الأخرى بوزن 1.3 كيلو مقابل 13.5 ألف دولار.

وحسب المختصين، قد انفصل الجسم الفضائي الذي أطلق عليها بعد سقوطه على الأرض اسم نيزك سيخوت ألين، منذ حوالي 320 مليون سنة، عن جسم أكثر ضخامة تشكل قبل 4.5 مليار سنة ووقع بين مداري المريخ والمشتري.

وسمع دوي الانفجار الناجم عن سقوط بقايا النيزك على بعد 300 كم، فيما بقي في السماء لساعات أثر دخاني طوله أكثر من 30 كم بعد مرور النيزك.

ونتجت عن اصطدام بقايا النيزك بالأرض قرابة 200 حفرة بلغ قطر أكبرها 26 مترا، وتسبب سقوط النيزك بأكبر "مطر نيزكي" شهده كوكبنا منذ نشأة الحضارة البشرية.

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