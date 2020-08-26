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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة نجل الرئيس البرازيلى بكورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:52 ص
نجل الرئيس البرازيلى
نجل الرئيس البرازيلى
وكالات
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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية، إصابة فلافيو، الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح خامس فرد من العائلة يصاب بالعدوى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ذكر المكتب، أن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، بدون التطرق للمزيد.

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، أن الأعراض لم تظهر على فلافيو إلى الآن.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.

كما ثبتت إصابة زوجته ميشيل، ونجله جاير رينان، وأعلنوا تعافيهم من العدوى لاحقا، لكن جدة ميشيل بولسونارو (80 عاما) توفيت بالفيروس في وقت سابق من شهر أغسطس.

وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 115 ألف وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم.

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