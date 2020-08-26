«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد في الخامسة من بعد عصر اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة بعنوان "حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع.. الآثار المملوكية نموذجًا"٬ والتي تنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.يدير الندوة: الدكتور أحمد رجب محمد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة؛ ويشارك بها كلًا من الدكاترة: أيمن فؤاد سيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية "عبر فيديو مسجل"، عبد العزيز صلاح سالم رئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار بجامعة القاهرة، محمود مرسي يوسف أستاذ العمارة الإسلامية كلية الآثار بجامعة القاهرة.تعقد الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.