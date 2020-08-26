حسن حماد: لا جدوى من مسكنات «اتحاد الكتاب»

من آن لأخر تثار قضية علاج الكتاب والمثقفين المصريين٬ ومع كل حالة لمرض كاتب من الكتاب٬ تعود القضية لتطفو على سطح الحياة الثقافية والوسط الثقافي المصري٬ وآخر هذه الحالات مناشدات الكتاب والمثقفين لعلاج ثلاثة من الشعراء وهم: أمجد ريان٬ فؤاد مرسي٬ وأشرف عتريس. الــ"الدستور" طرحت القضية للنقاش واستطلعت آراء المثقفين والكتاب حول الآلية التي يرونها للخروج من هذا المأزق ودور وزارة الثقافة واتحاد الكتاب في حلها.وحول الأمر قال الدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة وعلم الجمال٬ العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق٬:"إن الحل هو أن تسعى نقابة كتاب مصر٬ إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء أو من خلال قرار جمهوري بعلاج أعضاء النقابة والكتاب والمبدعين٬ فورًا على نفقة الدولة والسفر للخارج إذا استدعى الأمر. وبغير ذلك فلا جدوى من أي مسكنات أو مساعدات تتم من خلال الميزانية الهزيلة لاتحاد الكتاب.