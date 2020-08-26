الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة

يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل فني غنائي٬ للفنانة نسمة محجوب.تتضمن فقرات الحفل باقة مختارة من المؤلفات العربية٬ التي أجادت "محجوب" في أدائها بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها: يا عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتي، دور ع السعادة إلى جانب عدد من أشهر الأغاني الفرنسية والإنجليزية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.