رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دفاع «البشير» يطلب تغيير قاعة المحكمة: المتهمون فى خطر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:29 ص
البشير
البشير
وكالات
طباعة
استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و28 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989، للطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" جدد عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع، الطلب الذي تقدمت به الهيئة والمتعلق بعدم صلاحية قاعة المحكمة لعدم توفر الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، مما يعرض المتهمين وغيرهم للخطر، مشيرا إلى أن قضية صلاحية القاعة أساسية ولابد من حسمها.

وانتقد عبد الباسط سبدرات حديث رئيس القضاء حول تسريع إجراءات المحكمة، واصفا إياه بالتدخل السافر في إجراءات المحكمة.

وطالب رئيس هيئة الدفاع بسرعة تشكيل المحكمة الدستورية كضمان لتحقيق العدالة.

من جهته طالب أبوبكرعبد الرازق (هيئة الدفاع) بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد، منوها إلى أن فصل 151 من القضاة بواسطة لجنة سياسية سيؤثر على سير العدالة.

كما أكد عضو آخر بهيئة الدفاع أن المحكمة الدستورية صمام أمان لحقوق المتهمين بوصفها المراقب للمحاكم، موضحا أن إجراءات المحكمة لا تنفك عن المناخ السياسي، خاصة أنها إجراءاتها تقوم على فعل سياسي.

وأوضح عبد القادر بدوي، ممثل الاتهام فى رده على ممثلي الدفاع، أن القرارات التي صدرت من لجنة إزالة التمكين وقضت بفصل عدد من القضاة، تمت وفقا للوثيقة الدستورية ووفقا للقانون، مبينا كذلك أن القانون لم يشترط لعقد المحاكمات وجود المحكمة الدستورية، حيث تنظر المحكمة الدستورية فى تطبيق القوانين، وأن هذه المحكمة تنعقد تحت طائلة مواد القانون الجنائي للعام 1991 وقانون الإجراءات الجنائية للعام 1983.

وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأفادت وكالة "سونا" بأن أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة إلى جانب الرئيس المخلوع، هم د. عوض الجاز، د. نافع علي نافع، عبد الرحيم محمد حسين، إبراهيم السنوسي، الطيب إبراهيم محمد خير، يوسف عبد الفتاح، إبراهيم نايل إيدام، سليمان محمد سليمان.

موضوعات متعلقة

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية شريكة في جريمة تقطيع جثمان ابنته

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

وزير الشباب والرياضة الجزائرى: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة

نوران أبو طالب تحيى أمسية فنية بمهرجان الصيف.. الليلة

محمد عطية: علاج الأدباء أفضل ألف مرة من مِنح التفرغ