واشنطن تتهم فيتنام بالتلاعب بسعر صرف عملتها

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها خلصت إلى أن فيتنام عمدت إلى خفض قيمة عملتها بحوالي 4.7% مقابل الدولار في عام 2019.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أضافت الخزانة في تقرير أرسلته إلى وزارة التجارة الأمريكية، أن خفض قيمة العملة كان نتيجة "لتدخل الحكومة الفيتنامية في سعر الصرف".وأشارت إلى أن، أعمال الحكومة أدت إلى انخفاض سعر الدونج الفيتنامي أمام الدولار بنحو 1090 دونغا عن سعر الصرف الحقيقي.ويبلغ سعر صرف الدونج الفيتنامي حاليا 23170 دونجا مقابل الدولار الواحد.ويشار إلى أن هذا التقييم هو الأول من نوعه بعد تبني الولايات المتحدة قواعد جديدة، تسمح لوزارة التجارة الأمريكية بأن تعتبر خفض سعر الصرف وتتخذ إجراءات متعلق بزيادة الرسوم التجارية.وقد يزيد هذا التقييم من فرص أن تصنف الخزانة الأمريكية فيتنام كدولة "متلاعبة بالعملة" عندما تصدر تقريرها نصف السنوي بشأن العملات والذي طال تأجيله.