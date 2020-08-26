رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الأمريكية تعتقل روسيًا لمحاولته ارتكاب جريمة سيبرانية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:08 ص
السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال المواطن الروسي، يجور كريوتشكوف، في مدينة لوس أنجلوس بتهمة تدبير تآمر بهدف ارتكاب جريمة سيبرانية في الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أصدرت الوزارة بيان يفيد بأن كريوتشكزف "مثل الاثنين لأول مرة أمام القضاء الفيدرالي في إطار قضية مشاركته في مؤامرة تشمل تجنيد موظف في شركة غير مسماة من أجل إدخال برامج ضارة في شبكتها الحاسوبية واستخراج معطيات منها وابتزاز الأموال منها".

وقالت الوزارة إن كريوتشكوف، البالغ 27 عاما والذي دخل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، وعد الموظف بدفع مليون دولار أمريكي له بعد إدخال البرامج.

واعتقلت السلطات الأمريكية كريوتشكوف يوم 22 أغسطس في لوس أنجلوس حيث مثل الاثنين أمام المحكمة الإدارية في المدينة، وقرر القاضي، الكسندر ماكينون، حبس المواطن الروسي حتى التوصل إلى نتائج محاكمته.

موضوعات متعلقة

النيابة تعاين مسرح جريمة كفر الدوار

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

وزير الشباب والرياضة الجزائرى: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة

نوران أبو طالب تحيى أمسية فنية بمهرجان الصيف.. الليلة

محمد عطية: علاج الأدباء أفضل ألف مرة من مِنح التفرغ