السلطات الأمريكية تعتقل روسيًا لمحاولته ارتكاب جريمة سيبرانية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال المواطن الروسي، يجور كريوتشكوف، في مدينة لوس أنجلوس بتهمة تدبير تآمر بهدف ارتكاب جريمة سيبرانية في الولايات المتحدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أصدرت الوزارة بيان يفيد بأن كريوتشكزف "مثل الاثنين لأول مرة أمام القضاء الفيدرالي في إطار قضية مشاركته في مؤامرة تشمل تجنيد موظف في شركة غير مسماة من أجل إدخال برامج ضارة في شبكتها الحاسوبية واستخراج معطيات منها وابتزاز الأموال منها".وقالت الوزارة إن كريوتشكوف، البالغ 27 عاما والذي دخل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، وعد الموظف بدفع مليون دولار أمريكي له بعد إدخال البرامج.واعتقلت السلطات الأمريكية كريوتشكوف يوم 22 أغسطس في لوس أنجلوس حيث مثل الاثنين أمام المحكمة الإدارية في المدينة، وقرر القاضي، الكسندر ماكينون، حبس المواطن الروسي حتى التوصل إلى نتائج محاكمته.