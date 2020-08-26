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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مارجوت روبى تدعو ميجان ماركل والأمير هارى لتناول العشاء فى لوس أنجلوس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:07 ص
مارجوت روبي
مارجوت روبي
منة سالم
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قالت نجمة السينما الأسترالية مارجوت روبي، إنها حريصة على دعوة الأمير هاري ودوق ساسيكس وميجان ماركل دوقة ساسيكس إلى منزلها في لوس أنجلوس لتناول العشاء.

وقالت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، إنها قابلت سابقًا دوق ساسيكس في التجمعات الاجتماعية، وستحرص على زيارته هو وزوجته لمنزلها، حسبما أفادت صحيفة « ذا ميرور».

وتابعت: «كلما قابلت هاري في الحفلات في لندن، كان دائمًا ممتعًا للغاية، لذلك سيكون من الرائع أن يكونا على حد سواء».

وناقشت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار أيضًا النصيحة التي ستقدمها للزوجين بشأن منزلهما الجديد في كاليفورنيا، بعد أن انسحبا الآن من أدوارهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة قائلة: «يحتاجان لمزيد من الوقت، على ما أعتقد، لقد انتقلت إلى البلد مرتين الآن وهذا ليس سهلًا، ولكن بمرور الوقت أصبحت الأماكن موطنًا ولوس أنجلوس لديها الكثير لتقدمه».

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