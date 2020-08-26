نوران أبو طالب تحيى أمسية فنية بمهرجان الصيف.. الليلة

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفلًا غنائيًا تحييه الفنانة المطربة نوران أبو طالب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه المكتبة ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري.يشار إلى أن "نوران" مغنية مصرية معروفة بصوتها العذب، تغني مع فرقتها العديد من الأغاني البوب والجاز العربية المصرية، وتغني أيضًا أغانيها الخاصة الأصلية المؤلفة من سامر جورج ونوران، وتضم فرقتها الموسيقية كل من "سامر جورج - باص جيتار، مصطفى سعيد- كلارينيت٬ هاني بدير - إيقاع".ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.