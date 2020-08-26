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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد عطية: علاج الأدباء أفضل ألف مرة من مِنح التفرغ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:54 ص
محمد عطية
محمد عطية
نضال ممدوح
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من آن لآخر تثار قضية علاج الكتاب والمثقفين المصريين٬ ومع كل حالة لمرض كاتب من الكتاب٬ تعود القضية لتطفو علي سطح الحياة الثقافية والوسط الثقافي المصري٬ وآخر هذه الحالات مناشدات الكتاب والمثقفين لعلاج ثلاثة من الشعراء وهم: أمجد ريان٬ فؤاد مرسي٬ وأشرف عتريس. الــ"الدستور" طرحت القضية للنقاش واستطلعت آراء المثقفين والكتاب حول الآلية التي يرونها للخروج من هذا المأزق ودور وزارة الثقافة واتحاد الكتاب في حلها.

وفي هذا الصدد قال الكاتب الناقد محمد عطية محمود: "مما لا شك فيه أن كفالة الرعاية الصحية المتكاملة للكتاب، من أهم الضروريات والاستحقاقات التي يجب أن تتوفر لأي كاتب، تماما كمنح التفرغ التي تعطى بمعايير لا يعلمها أحد، ولأسماء معينة ربما لا دخل لها بالإبداع.

وأكد أن، هذه حقيقة لا يجب إغفالها أو التغاضي عنها في ظل الأزمات الصحية الطبيعية المتوالية للكتاب، شأنهم شأن أي بشر يمرض وقد لا يجد ما يساعده على تجاوز أزمته الصحية، فلماذا لا يحل المشروع القومي لرعاية الكتاب محل كل الفرعيات التي لا لزوم لها؟.

تابع عطية، موضحًا: "وللقيام بهذا المشروع المهم لابد من توفير آلية منضبطة يساهم فيها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الثقافة لتوفير الأموال التي يحتاجها بعدالة وبمصداقية بحيث لا يتم التفرقة بين كاتب شهير وكاتب مغمور، فكوننا نترك اتحاد الكتاب وحده ليتحمل على عاتقه هذه المشكلة لن تحل وستتفاقم وتصبح هناك حالة من العجز، التعاون والتقنين والرقابة من خلال دعم وزارة الثقافة ضروري فأنا أرى أن علاج الأدباء أفضل ألف مرة من منح التفرغ التي تمنح في الغالب بغير أسباب موضوعية، ويحرم منها الكثير من الأدباء الذين يستحقونها بالفعل، ولا تعطي ناتجا ملموسًا.. فضلا عن زيادة الدعم من الدولة التي لا تبخل بأي أموال في سبيل التنمية، فعلاج الكتاب هو محافظة على قوة الثقافة المصرية وضرورة من ضرورات التنمية الثقافية.

طبيعي ألا تكون كل المطالبات بالعلاج على نفقة الدولة مستحقة، شأنها كشأن أي شيء آخر يصل لمن لا يستحقه٬ لكن لابد كما قلت من إحداث الرقابة على هذا المشروع المهم والعاجل كي يستفيد منه كل مريض حقيقي يستحق العلاج على نفقة الدولة، لأننا بالفعل في مرحلة تنمية تستحق منا الترشيد كي نستمر.

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