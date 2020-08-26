مقتل قائد فى جماعة الشباب الصومالية بغارة أمريكية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، مقتل قائد في جماعة الشباب الصومالية، إثر غارة جوية نفذتها في محيط مدينة ساكو الصومالية.وأكدت القيادة، في بيان، أنها تعمل مع "الشركاء الصوماليين للاستمرار في إضعاف شبكة الشباب وإحباط خططها المستقبلية".وأضافت القيادة أن العملية أسفرت عن مقتل "إرهابي واحد"، فيما لم يتعرض المدنيون للأذى.