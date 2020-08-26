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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: أفريقيا تخطت ذروة وباء كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:01 ص
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية إن إفريقيا قد تكون تخطت ذروة وباء "كوفيد-19"، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي: "يبدو أننا بلغنا ذروة الوباء وعدد الإصابات الجديدة اليومية حاليًا يتجه إلى الانخفاض"، لكن هذه الوتيرة لا تشمل كل الدول، مثل ناميبيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة.

وسجلت إفريقيا رسميا 1.2 مليون إصابة بينها نحو 28 ألف وفاة، وهي أقل قارات العالم تضررا بعد أوقيانوسيا.

وتسجل جنوب إفريقيا وحدها نصف عدد الإصابات في القارة وهي الخامسة عالميا من حيث حصيلة الإصابات.

وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة الجنوب إفريقي وزيلي مخيزي، من احتمال ظهور موجة ثانية، وأشار إلى أن "الخوف الأساسي أن هذه ليست إلا الموجة الأولى وأن موجة ثانية ستأتي"

وأضاف وزيلي مخيزي "لقد عبرنا الذروة، لكن إذا شاهدتم ما يحصل في إسبانيا، الإصابات ترتفع بعد فترة طويلة من الهدوء".

وأشادت مويتي بالقادة الأفارقة لاتخاذهم "قرارات شديدة الصعوبة وشجاعة" بفرض العزل، لكنها نبهت إلى أن الوضع لا يزال "خطيرا"، مضيفة أنه "كلما فتحت دول اقتصادها، باتت اليقظة المتزايدة ضرورية أكثر".

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