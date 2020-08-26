عرض فيلم The Spiderwick بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة

ينظم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما، فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ بمقره الكائن بوسط البلد ــ 36 شارع شريف٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل فيلم The Spiderwick أو "سجلات سبايدرويك" للمخرج مارك ووترز.الفيلم إنتاج 2008، ومدة عرضه 107 دقائق، بطولة: فريدى هايمور- ديفيد سترايثرن، سارة بولجر، مارتن شورت.تدور قصة الفيلم حول ثلاثة من أبناء عائلة٬ التوأم جارد وسيمون، وأختهما الكبرى مالوري وأمهم هيلين.تنتقل العائلة إلى المنزل المنعزل، الذي كان يسكنه في السابق عمهم الأكبر والعمة الكبيرة٬ ويبدأون رحلة مليئة بالمغامرات والفنتازيا مع كائنات أسطورية خرافية.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.